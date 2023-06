Czy da się naładować telefon słońcem? Sprawdziłem matę Xtorm Xtreme Solar Booster 21 W

Jak to jednak wygląda naprawdę-naprawdę w praktyce? iPhone'a 12 Pro Max udawało mi się w sposób powtarzalny naładować od prawie zera do 100 proc. w nieco ponad 2 godziny. Powerbank 10 000 mAh (37 Wh) ładowałem natomiast trochę ponad 4 godziny, co oznacza, że spokojnie da się taką paczkę energii uzupełnić w ciągu jednego dnia, i to nawet nie musiałbym zaczynać o świcie. Trochę bardziej wymagający był powerbank XR102 o pojemności 20 000 mAh (74 Wh), gdzie już nawet z prostej kalkulacji z poprzednich przykładów wynika, że potrzebne byłoby co najmniej 8-9 godzin na takie ładowanie. W lecie, jeśli zaczniemy wcześnie rano i będziemy obracać odpowiednio matę solarną do słońca - powinno się udać. U mnie, bez większego przykładania się do tego, pierwszego dnia udało się naładować XR102 do ponad 75 proc. (niestety diody nie informują bardziej precyzyjnie o poziomie naładowania), a resztę uzupełniłem już kolejnego dnia. Inna sprawa, że nawet taki zapas energii w powerbanku to naprawdę sporo, niezależnie od tego, co będziemy z niego ładować (może poza samochodem).