WhatsApp z rewolucyjną nowością. W końcu to zrobili

Większą jednak był fakt, że ten nie miał do dyspozycji możliwości obsługi dwóch kont jednocześnie - przykładowo prywatnego i służbowego. Jedynym sensownym sposobem było albo wylogowanie się, albo zrobienie kopii aplikacji na telefonie. To jednak w niedalekiej przyszłości się zmieni, ponieważ w wersji testowej pojawiła się możliwość zalogowania się do wielu kont na jednym smartfonie jednocześnie.