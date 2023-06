Do trzech razy sztuka. Unitra wraca, ale nie wiem, kto naprawdę na nią czeka. Ja nie

Owszem, ale był to powrót delikatnie mówiąc nieudany. Pamiętam, że piekliłem się wtedy, że to żerowanie na sentymencie, zarabianie na nostalgii, a nawet pewne oszukiwanie ludzi. Bo przecież widzisz Unitra, myślisz: pewna jakość. Na dodatek ówcześni właściciele marki nie do końca wiedzieli, do kogo chcą trafić. Tęskniących za młodością seniorów? A może lepiej przyciągnąć młodych? W efekcie powstały takie potworki z logo Unitry jak tanie słuchawki czy... uchwyty do telewizorów. A obok nich wzmacniacz lampowy za 10 tys. zł. Tamta reaktywowana Unitra stała w tak wielkim rozkroku, że musiała się wywrócić.