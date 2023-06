Plush daje teraz bardzo dużo internetu. A to nie wszystko

Wczoraj Plus wystartował z promocją dla nowych klientów na kartę, dzięki której można otrzymać 2x więcej gigabajtów internetu na start. Identycznie wygląda to dla marki Plush. Nowi klienci wybierający sieć sygnowaną pluszowym misiem również skorzystają z akcji. Warto jednak dodać, że Plush poza dużą paczką internetu oferuje roczny dostęp do popularnej usługi streamingowej zupełnie za darmo.