Darmowe 20 GB internetu w Orange czeka na ciebie w aplikacji. Zobacz, jak odebrać 

Odebranie bonusu jest bardzo proste - wystarczy uruchomić aplikację Mój Orange, zalogować się i zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”, w której jak co tydzień będzie czekała nagroda - tym razem jest to paczka internetu 20 GB. Promocja powinna potrwać do następnej środy 5 lipca, bo wtedy najpewniej pojawi się nowy gratis od Orange do odebrania.