Orange rozdaje mnóstwo gigabajtów. Będziesz dostawać je bez końca

Pomarańczowy operator mówi konkretnie o nowym planie L, który teraz stał się najkorzystniejszą opcją operatora pod względem oferowanego internetu. Plan L to oferta dla nowych i obecnych klientów, którzy podpiszą nową umowę, przeniosą numer lub przedłużą umowę na 24 miesiące, lub na czas nieokreślony. Każdego miesiąca klienci otrzymują aż 600 gigabajtów internetu, bez żadnych warunków czy limitów czasowych. I nie jest to pojedynczy pakiet 600 gigabajtów, bowiem odnawia się on co miesiąc, przez cały okres trwania umowy, włącznie z umowami na czas nieokreślony.