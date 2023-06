Nokia G42 5G już oficjalnie. Ten telefon naprawisz sam

System operacyjny Android 14 w Nokii G42 5G ma być aktualizowany co kwartał i wtedy będzie otrzymywał łatki bezpieczeństwa. Oprócz tego ma otrzymywać przez dwa lata aktualizację do nowszej „dużej” wersji zielonego robota, czyli do Androida 14 i Androida 15. Dużym atutem tego urządzenia może być aparat fotograficzny, który robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix (f/1.8). Do tego mamy tu slot na karty microSD (do 1 TB), GPS, NFC, Wi-Fi 6 (ax-ready) i Bluetooth 5.1.