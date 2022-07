Na ich widok uronicie łezkę nostalgii. Nokia ma nowe telefony dla fanów retro

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce. Listy najlepszych ofert znajdziesz tutaj.



Z jakiegoś przedziwnego powodu HMD Global, czyli obecny właściciel legendarnej marki Nokia, doszedł do wniosku, że tym, czego Millenialsi i Gen Z naprawdę potrzebują, są telefony potrafiące tyle, co nic. To nie żart, Raun Forsyth, VP Design z HMD Global w oficjalnej informacji prasowej pisze tak: