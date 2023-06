Najlepsze gry przeglądarkowe. Nie trać czasu na instalację, po prostu klikasz i grasz

Masz ochotę na powrót do przeszłości? Aby zagrać w dawne gry nie musisz instalować emulatorów, ani poszukiwać starych gier - wystarczy, że znajdziesz odpowiedni serwis udostępniający takie gry prosto w przeglądarce. Masz ochotę na Gryzor (Contra), Heroes Of Might And Magic, a może pierwszą cześć Alone In The Dark?