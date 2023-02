Gry MMO - co to w ogóle jest? Gry MMORPG czyli Massive Multiplayer Online Role Playing Games to po prostu sieciowe gry RPG multiplayer dla wielu graczy. Większość z najbardziej znanych tytułów wymaga opłaty abonamentowej, ale część z nich zrezygnowała z tego modelu i przeszła na Free To Play. Żeby daleko nie szukać taką metamorfozę przeszła choćby gra Star Wars: The Old Republic.



Oczywiście to, co wedle producenta jest grą MMO Free To Play, często może okazać się Pay To Win. Innymi słowy możemy wejść do gry za darmo, ale szybko może okazać się, że do sensownego progresu musimy zainwestować rzeczywistą walutę, inaczej nasz rozwój w grze będzie się ciągnął w nieskończoność. Rozsądnym kompromisem są darmowe gry, które wprawdzie zostały wyposażone w mikropłatności (bo przecież producent musi jakoś zarabiać), ale mają one wyłącznie charakter kosmetyczny i mogą z nich korzystać wyłącznie chętni.