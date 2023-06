Pierwsze strzelania z rakiet przeciwlotniczych CAMM na poligonie w Ustce

Mała Narew to system przeciwlotniczy zaprojektowany przez brytyjską firmę MBDA UK. System składa się ze stacji radiolokacyjnej, urządzenia kierowania ogniem oraz z iLauncher czyli wyrzutni rakiet CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które mają być docelowo produkowane w Polsce. Całość zamontowana jest na podwoziach od Jelcza. To ogromny jakościowy skok dla naszej armii i broń na miarę XXI wieku.



Narew to nazwa programu uzbrojenia, w ramach którego planowane jest zakup 23 baterii przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. W sumie będzie to około 400 wyrzutni. Zestawy rakietowe Narew mają być produktami najnowszej generacji, zdolnymi do niszczenia celów powietrznych na odległość do 25 km.