Tak działa Żelazna Kopuła. Zobacz tę niezwykłą tarczę antyrakietową na niesamowitym wideo

Iron Dome nie tylko przechwytuje rakiety w powietrzu, ale także robi to w taki sposób, aby zminimalizować zniszczenia na ziemi. Jak to się dzieje? Po pierwsze, system dowodzenia Iron Dome analizuje trajektorię każdej wykrytej rakiety i decyduje, czy jest ona zagrożeniem dla jakiegoś obszaru zamieszkanego lub strategicznego. Jeśli nie, to system nie wystrzeliwuje pocisku przechwytującego, aby zaoszczędzić koszty i uniknąć zbędnego wybuchu. Jeśli tak, to system wystrzeliwuje pocisk przechwytujący i naprowadza go na cel.