Komputer przestaje działać, gdy pójdziesz po kawę. Apple nie przeprasza, ale mówi co zrobić

Do nowego Maca Pro można podłączyć dyski twarde, ale nie zawsze działają one prawidłowo. Problem polega na tym, że - jak przekazuje MacRumors - pojawia się błąd związany z trybem uśpienia. Apple potwierdził, że istnieje możliwość, iż pewne modele dysków SATA mogą odłączać się od komputera Mac po wybudzeniu z trybu uśpienia.



