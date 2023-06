Microsoft pompuje 200 mln w polskich twórców gier! Zrobią mu wielki tytuł AAA

Do tego nie byłaby to pierwsza przygoda studia z serią Gears of War. Wcześniej People Can Fly współtworzyło wieloosobowe mapy dla GoW, a także wyprodukowało Gears of War: Judgement. Wciąż świeże Outriders także mocno przypomina Gears of War, więc polscy producenci zapewne od razu czuliby się przy takim projekcie jak ryby w wodzie.