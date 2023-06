Płacisz, żeby miejsce obok ciebie było wolne. Wchodzisz w to?

Pasażerowie Qantas mogą na 48 godzin przed lotem otrzymać ofertę. Wystarczy, że zapłacą – od 20 do 40 dol., w zależności od trasy – by mieć gwarancję, że miejsce obok nich będzie wolne. Póki co program obejmuje tylko niektóre loty, ale są plany, by go rozszerzyć. I kto wie, może ktoś uzna, że skoro w Australii się sprawdziło, to i np. w Europie warto spróbować.