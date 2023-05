Lotnisko Chopina idzie na wojnę z droniarzami. Tę odpowiedź zapamiętają na długo

Jak czytamy na stronie, PPL od dawna sprawdzał możliwości rynkowe oraz prowadził rozmowy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami takich rozwiązań. Nie zostało to powiedziane wprost, ale trochę brzmi to jak odpowiedź na niedawne zarzuty, że przymknięto oczy na problem dronów nad polskimi lotniskami. Sprawa była złożona, a dziś PPL podkreśla: przynajmniej my chcieliśmy dobrze.