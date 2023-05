Polskie lotniska niebezpieczne. Nie chronimy ich przed dronami

Skąd my to znamy, prawda? Tym razem do tragedii "zabrakło" 30 metrów. Bardzo niewiele. Oby do wypadku nie doszło, ale znając naszą polską rzeczywistość, dopiero po fakcie wszyscy złapią się za głowę i rzucą się, żeby naprawiać sytuację. A przed? Jakoś to będzie, skoro jak dotąd nic się nie stało, to czemu ma się coś wydarzyć. I tak się żyje. Do czasu.



Zdjęcie główne: ShDrohnenFly / Shutterstock.com