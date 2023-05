Niebezpieczny weekend na lotniskach. "Totalna porażka jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa"

Nie tylko w Warszawie doszło do tego typu incydentu. Londyńskie lotnisko Gatwick zostało zmuszone w niedzielę do zamknięcia pasa startowego na prawie godzinę. Powodem był "podejrzany dron". Jego obecność w okolicy lotniska doprowadziło także do skierowania 12 samolotów na inne lotniska.



Od kilku lat drony w okolicach lotniska co jakiś czas stanowią olbrzymie zagrożenie. Co z tego, że prawo zakazuje, skoro groźne przypadki się zdarzają. Może faktycznie kary powinny być znacznie, znacznie wyższe?