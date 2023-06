Szukasz naprawdę małej kamerki sportowej? To spójrz na Insta360 GO 3

Nowa propozycja popularnej firmy tworzącej sprzęt dla twórców treści wydaje się sensowną alternatywą dla popularnych kamerek sportowych GoPro. Insta360 GO 3 to oczywiście usprawnienie poprzedniego modelu GO 2, który na pierwszy rzut oka może wydawać się tym samym urządzeniem. I po części trochę tak jest, ale nie do końca. Diabeł tkwi w szczegółach - sprzęt został trochę ulepszony.