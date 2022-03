Najnowsza kamerka Insta360 One RS to następczyni kamerki One R pokazanej dwa lata temu. Nowy model ponownie bazuje na modułowej konstrukcji. Dolna czerwona "baza" dla modułów mieście w środku akumulator, prawa część to mózg kamerki wyposażony też w ekran, który można ustawić przodem lub tyłem do obiektywu. Lewa strona to część z matrycą i obiektywem (lub dwoma obiektywami).