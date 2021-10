GoPro Hero 10: najlepsza kamera sportowa na rynku, ale czas już na poprawę jakości

Warto też pamiętać, że domyślnym trybem działania kamery jest HEVC, czyli kodek h.265. Jest on bardzo wydajny, oferując o połowę mniejszą wielkość plików bez straty jakości, ale jednocześnie jest bardzo obciążający dla komputerów (no, chyba że to nowe komputery Apple z procesorami rodziny M1, które mają dedykowane bloki do dekodowania formatu HEVC). Zwracam na to uwagę, bo h.265 jest dużym wyzwaniem nawet dla bardzo mocnych procesorów serii Core i7 i i9. Co więcej, w kamerze możemy wymusić alternatywny tryb zapisu, ale jest nim łączony zapis h.264/h.265, w którym topowe tryby nagrywania i tak zawsze będą zapisywane w h/265.