Huawei Band 8 już dostępny w Polsce. To tania i dobra opaska na każdą kieszeń

Nowy Band 8 waży 2 g mniej w porównaniu do Banda 7, czyli 14 g bez paska - jest zatem cieńszy i lżejszy, nie powinien być odczuwalny na nadgarstku. To, co się nie zmieniło to ekran, ponieważ urządzenie niezmiennie korzysta z 1,47-calowego panelu AMOLED pracującego w rozdzielczości 368 × 194 piksele z cienkim obramowaniem. Ekran oferuje funkcję always on display.