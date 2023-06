Huawei pokazał więcej zegarków, niż masz nadgarstków. Smartwatche na każdą rękę i nie każdą kieszeń

Huawei ostatnio zasypuje nas nowościami. W ostatnim czasie zadebiutowały w naszym kraju nowe laptopy Matebook (X Pro oraz 16s), a teraz do sprzedaży weszły kolejne smartfony i zegarki. Jeden z nich jest w naszych rękach i niebawem na łamach Spider's Web powinna pojawić się pełnoprawna recenzja sprzętu.



Przeczytaj też: Huawei Watch Ultimate to małe dzieło sztuki, a do tego świetny zegarek sportowy