Hisense ma nowe telewizory i Laser TV na 2023 rok. Co nowego?

W przypadku telewizorów E7KQ PRO mamy do czynienia z matrycami typu QLED (55”, 65” i 75”) wykorzystującymi technologię Direct Full Array. Te panele 4K (domyślnie odświeżane w 120 Hz) obsługują tryb ALLM, który może aktywować tryb Game Mode PRO. Nie zabrakło też obsługi VRR (AMD FreeSync Premium; do 144 Hz przy 4K i do 240 Hz przy Full HD), a input lag to tylko 5,5 ms.