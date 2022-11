Telewizor na Mundial w Katarze. Na co zwracać uwagę? Poradnik

FIFA i Hisense podpisały umowę partnerską, której efektem jest mianowanie telewizorów Hisense 65 i 55U7HQ oraz Laser TV L9 oficjalnym i najlepszym odbiornikiem do oglądania tegorocznego Mundialu. Wykorzystamy tę rekomendację, ale nieco inaczej, niż by sobie życzyły FIFA i producent odbiornika. Podejdziemy do niej bardzo podejrzliwie, weryfikując cechy tego telewizora z tymi pożądanymi przez polskiego kibica. W ten sposób nie tylko uzyskamy listę cech, jakie powinien oferować najlepszy telewizor na Mundial - ale też sprawdzimy, czy FIFA wiedziała co robi rekomendując ten konkretny model. Gotowi?