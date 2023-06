Telewizor dla graczy - na co zwracać uwagę? Podpowiadamy

Kupowanie telewizora do gier w 2023 r. stanowi pewne wyzwanie, głównie finansowe. Dlatego szczególnie ważne jest dokonanie odpowiedniego wyboru. Wszak telewizor to urządzenie kupowane na długi czas, często na kilka lat. Warto dokonać takiego zakupu, by niczego potem nie żałować. Ale też nie warto dopłacać do cech, których gracz w telewizorze potrzebować nie będzie.