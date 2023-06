Chrome dla iPhone'a dostał cztery nowe funkcje. Co się zmieni?

Chrome to niekwestionowalny lider na rynku przeglądarek. I to niezależnie od platformy - bo tyczy się to zarówno dla komputerów osobistych, jak i urządzeń mobilnych. Nadchodząca aktualizacji wersji dla smartfonów Apple iPhone to kolejny krok, który może sprawić, że korzystający z Safari przejdą na stronę mocy Google. Gigant technologiczny wprowadził bowiem cztery nowe funkcje - kilka z nich mają już androidowcy.