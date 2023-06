Ten program szpiegowski podsłuchuje cały świat. Tajny program globalnej inwigilacji

Aby zrozumieć, czym jest Echelon, musimy cofnąć się do lat 60. XX wieku. Wtedy to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia, nazywane również "The Five Eyes" (Pięć Oczu), podjęły decyzję o wspólnym programie szpiegowskim. Miał on na celu zbieranie informacji wywiadowczych w czasie zimnej wojny. Powstało coś, co z czasem rozrosło się do globalnych rozmiarów - Echelon.