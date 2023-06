Aarok - największy francuski dron w historii

Aarok to największy francuski dron w historii, który może latać 24 godziny bez przerwy i atakować cele bombami lub pociskami. Aarok to skrót od Avion Autonome de Reconnaissance et d'Opération Kinétique, czyli Samolot Autonomiczny do Rozpoznania i Operacji Kinetycznych. To dron typu MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance), czyli Średniej Wysokości i Dużego Zasięgu. Oznacza to, że może latać na wysokości około 10 000 metrów i utrzymywać się w powietrzu nawet do 30 godzin.