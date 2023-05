Tej siły już nikt nie powstrzyma. Kolejny producent wchodzi w składane smartfony

Gdy w grudniu zeszłego roku wieszczyłem, że wszyscy będziecie składać smartfony, to wielu czytelników mi nie dowierzało. Miało to być chwilową modą, szybko zniknąć, a tymczasem do gry o portfele klientów wkraczają kolejni producenci i co najlepsze - każdy z nich ma mocne argumenty za tym, żeby wybrać jego urządzenie.



Oppo Find N2 Flip ma ogromny ekran zewnętrzny, nadchodząca Motorola Razr 40 Ultra nie dość, że ma obłędny wygląd, to ma mocne podzespoły. Już niedługo zadebiutują następcy weteranów rynku - Samsungi Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5. Huawei pokazał Mate X3, który może i ma cenę z kosmosu, ale za to wygląd i możliwości są równie nieziemskie. Każdy chce mieć swojego składanego smartfona, nic więc dziwnego, że Sony również wkracza na rynek.