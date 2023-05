Słuchawki do gier czy do muzyki i połączeń? Już nie trzeba wybierać

Hammerhead Pro HyperSpeed to dokanałowe pchełki, które oferują jednoczesne połączenie HyperSpeed za sprawą 2,4 GHz (do którego trzeba podpiąć specjalny klucz sprzętowy USB) oraz Bluetooth. Pozwalają przykładowo na połączenie z telefonem poprzez Bluetooth 5.3, a z komputera bądź konsoli dojdzie do nas dźwięk kanałem 2,4 GHz.