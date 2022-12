Nie słyszę problemów. SoundCore Space A40 - recenzja słuchawek z ANC

Jedyne, co wydaje się dość dziwną decyzją projektową, jest to, że w trakcie pierwszej konfiguracji z jakiegoś powodu nie jesteśmy proszeni o wykonanie testu dopasowania słuchawek do naszych uszu. Owszem, taka opcja jest jak najbardziej w ustawieniach, ale trzeba się do niej dokopać ręcznie. Zresztą w aplikacji Soundcore jest kilka aspektów, które wypadałoby doszlifować, bo aktualnie panuje w niej przynajmniej minimalny chaos.