Mądrzy po szkodzie. Dlatego nie ufam "oświeconym", którzy ostrzegają przed sztuczną inteligencją

Rzecz jasna nie wiem, co siedziało w głowie Hintona, który niedawno opuścił Google'a. Być może wierzył, że wielka korporacja, która po tym, jak kwestionowało się jej przywiązanie do motta "nie bądź złym", sama z niego zrezygnowała, może się zmienić. Że przyznanie się do tego, że podsłuchuje się użytkowników dla ich dobra, to co najwyżej błędy młodości (mimo że działo się to raptem cztery lata temu).