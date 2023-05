Microsoft Edge sprawi, że będziesz anonimowy w internecie. Za darmo, ale z ograniczeniami

VPN w postaci Bezpiecznej sieci to podobne rozwiązanie do wbudowanej usługi VPN w przeglądarkę Opera. Choć ta na papierze jest znacznie bardziej zaawansowana - po pierwsze, nie ma limitów danych w darmowym pakiecie i po drugie, umożliwia zmianę geolokalizacji - do trzech serwerów za darmo.



To jednak korzystający z przeglądarki Edge, którzy na co dzień korzystają z oprogramowania Microsoftu, powinni docenić taką funkcję. Korzystanie z VPN-a rodzi masę zalet - przede wszystkim ważną dla wielu użytkowników anonimowość w sieci. Takie oprogramowanie ukrywa ruch sieciowy przed m.in. dostawcą internetu, przekierowując nasz ruch na serwer, który może być dobrze również w innym państwie, czy nawet kontynencie.