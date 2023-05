iPhone'y zyskają ekrany microLED. Ale nie tak prędko

Choć micoLED-y są już dostępne na rynku - m.in. w telewizorach Samsunga, to technologia jest w obecnych czasach okropnie droga. Telewizory te potrafią kosztować majątek, bo nawet kilkaset tysięcy złotych, lecz co innego, jeśli zamiast do 80-calowego telewizora, ma trafić do 6,1-calowego smartfona.