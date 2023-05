Na to wygląda. Analityk Ross Young, który często ma rację w przypadku rzeczy związanych z ekranami, informował nas, że Apple zamierza wprowadzić większego MacBooka Air z 15-calowym ekranem w 2023 roku. Czy teraz będzie miał rację co do następnych iPhone'ów? Oby!



W tym momencie największe wyświetlacze oferowane przez Apple w iPhone'ach to 6,12 i 6,69 cala. Dużo? Mało? Dla niektórych to już niewystarczająco.