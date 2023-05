Peridot oficjalnie wydany. Nowa gra od twórców Pokemon GO już do pobrania

Po ponad roku oczekiwania wreszcie doczekaliśmy się nowej gry od Niantic, twórców Pokemon GO. Peridot to oryginalne podejście twórców do nie tylko codziennej troski nad wirtualnym zwierzakiem (czy mamy na sali fanów Tamagotchi?), ale także do krzyżowania i genetyki stworków. Jak wyszło? Przekonaj się sam, bo gra jest już do pobrania.