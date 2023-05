Tak prezentuje się HTC U23 Pro. Superśredniak producenta, który kiedyś był na topie

Do tego jest 6,7-calowy wyświetlacz OLED pracujący w rozdzielczości FullHD+ z 120 Hz odświeżaniem, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus, który ma widoczne obramowanie - szczególnie dolną "bródkę". Jeśli natomiast chodzi o zestaw aparatów, to na tylnej wysepce znajdują się cztery jednostki - główny 108 Mpix z OIS, ultraszeroki kąt 8 Mpix, 5 Mpix jednostka od makro oraz 2 Mpix czujnik głębi ostrości. Do selfie przeznaczono 32 Mpix moduł osadzony na środku ekranu w formie dziurki.