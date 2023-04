Meminduktory - odkrycie, które może zrewolucjonizować elektronikę

Naukowcy już jakiś czas temu zdali sobie jednak sprawę, że w kwestii obwodów elektrycznych nie wszystko zostało już powiedziane. Ta świadomość doprowadziła do odkrycia odpowiednio w 2008 i 2019 roku dwóch nowych elementów obwodu. Pierwszy to memrystor, a drugi to memkapaktor. Nazwy te pochodzą od połączenia angielskich słów oznaczających pamięć (memory), rezystor (resistor) i kondensator (capacitor). Są one nieprzypadkowe, ponieważ właściwości prądowe i napięciowe tych elementów zależą od poprzednich wartości prądu lub napięcia w czasie, co kojarzy się z pamięcią, jak wyjaśnia H. Rusty Harris, jeden z autorów publikacji przestawiającej wyniki badań. Naukowiec dodaje: