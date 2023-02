Nowy Sojuz leci na stację kosmiczną. Zastąpi statek uszkodzony przez mikrometeoroid

Nawet jeżeli Sojuz MS-23 dotrze do stacji już w najbliższych dniach, to astronauci, którzy w marcu mieli zakończyć misję, będą mieli przed sobą jeszcze kilka miesięcy na orbicie. Po dotarciu do stacji kosmicznej nowy statek pozostanie zacumowany do niej najprawdopodobniej do września.



Dopiero wtedy Dmitrij Petelin, Siergiej Prokopiew oraz Frank Rubio wrócą nim na Ziemię. Do tego czasu statek będzie odgrywał rolę szalupy ratunkowej służącej do ewakuacji astronautów, gdyby doszło do jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej na pokładzie stacji kosmicznej.