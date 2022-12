Na stacji kosmicznej był wyciek. Astronauci walczyli z nim 3 godziny

Warto tutaj zauważyć, że statek Sojuz MS-22, który we wrześniu przywiózł na stację kosmiczną trójkę astronautów, ma też ich dostarczyć na Ziemię po zakończeniu ich misji w marcu 2023 roku. Do tego czasu jednak stanowi on swoistą szalupę ratunkową, za pomocą której astronauci mogliby się ewakuować z pokładu stacji kosmicznej w przypadku wystąpienia jej awarii. Pytanie tylko, czy po dzisiejszej awarii statek się do tego jeszcze nadaje. Zespół rosyjski aktualnie kontynuuje analizowanie sytuacji.