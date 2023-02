Chiny chcą pilnować Starlinki. Tworzą własną konstelację tysięcy satelitów

Według dziennika South China Morning Post, który rozmawiał ze specjalistami z Uniwersytetu Pekińskiego, nowa spółka China Satellite Network Group planuje umieścić na orbicie 12 992 satelity. Co więcej, projekt będzie realizowany priorytetowo, bowiem CSNG nie chce dopuścić do zmonopolizowania orbity przez firmę Elona Muska. Jakby nie patrzeć, im więcej Starlinków będzie na orbicie, tym mniej miejsca będzie na umieszczenie innych satelitów. Zważając na to, jak szybko i często SpaceX rozbudowuje swoją sieć satelitów, czasu dla pozostałych graczy nie pozostało zbyt dużo. Co więcej, Chiny planują także zająć miejsce na tych orbitach, na których obecnie Starlinki nie latają i jeżeli się uda, zdominować niektóre wysokości orbitalne.