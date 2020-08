Amazon chce mieć własne Starlinki. Kuiper ma liczyć 3236 satelitów

3 interakcji

Amerykańska Federalna Komisja Łączności zatwierdziła właśnie plany Amazonu, firmy należącej do Jeffa Bezosa, obejmujące budowę własnej konstelacji satelitów na orbicie okołoziemskiej.

W ramach programu Kuiper na orbicie znajdzie się 3236 nowych satelitów, które będą dostarczały Internet na tereny słabo zinformatyzowane.

Decyzja FCC stanowi ważny krok na drodze do budowy konstelacji. Amazon planuje umieścić satelity na trzech wysokościach pomiędzy 590 a 630 km nad powierzchnią Ziemi. Firma Jeffa Bezosa przekonuje, że będzie w stanie dostarczać Internet gdy na orbicie znajdzie się 578 pierwszych satelitów. Na realizację Projektu Kuiper, Amazon przeznaczy ponad 10 mld dol.

Czym Kuiper poleci na orbitę

Jak na razie przedstawiciele firmy nie poinformowali czym planują wynieść satelity na orbitę. Choć do Jeffa Bezosa należy także firma Blue Origin, która ma własne rakiety, to będzie ona musiała stanąć do przetargu na wynoszenie satelitów tak samo jak inne firmy.

Projekt Kuiper – harmonogram prac

Zezwolenie wydane przez FCC ma jednak kilka haczyków. Aby utrzymać licencję FCC Amazon musi wynieść połowę konstelacji na orbitę do 30 lipca 2026 r. Pozostałe satelity mają do nich dołączyć do 30 lipca 2029 r. Amazon musi także przedłożyć komisji ostateczny plan unikania śmieci kosmicznych przez satelity, bowiem jak na razie projekt samych satelitów jeszcze nie został opracowany. Przy konstelacji tych rozmiarów, składającej się z kilku tysięcy satelitów, konieczne jest opracowanie planów unikania zderzeń na orbicie, które mogłyby prowadzić do powstawania tysięcy nowych śmieci kosmicznych, które z kolei zagrażałyby innym satelitom.

Konkurencja nie śpi, a nawet jest już z przodu

Amazon jest jedną z kilku firm, które obecnie planują stworzyć gigantyczne konstelacje satelitów na orbicie okołoziemskiej. Oczywiście najważniejszym konkurentem firmy jest SpaceX i jego konstelacja satelitów Starlink. FCC dała firmie Elona Muska zielone światło na umieszczenie na orbicie 12 000 satelitów. Jak na razie liczba satelitów na orbicie przekroczyła 500, a beta-testy systemu rozpoczną się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Firma OneWeb z Wielkiej Brytanii planuje zbudować konstelację 650 satelitów, przy czym jak na razie wyniosła na orbitę 74 sztuki i złożyła wniosek o upadłość. Kilka tygodni temu firma została „uratowana” przez konsorcjum w skład którego wchodzi rząd Wielkiej Brytanii i indyjski dostawca usług telekomunikacyjnych Bharti Global.

Internet satelitarny to najnowsze pole bitwy telekomów

Według opublikowanych planów Amazon planuje dostarczać Internet szerokopasmowy klientom oraz przedsiębiorcom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie za pomocą systemu satelitów i stacji naziemnych. Ponadto konstelacja Kuiper będzie stanowiła rozwiązanie dla dostawców sygnału LTE oraz 5G, którzy będą chcieli rozszerzyć dostępność swoich usług na nowe tereny.



