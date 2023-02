Zapomnij o pisaniu z botami. Bing AI właśnie stał się mobilnym asystentem głosowym

Według statystyk opublikowanych przez Microsoft, 64 proc. zapytań wysłanych do wyszukiwarki Bing pochodzi z telefonów komórkowych. To wręcz zaskakująco mało, u Google’a jest to zdecydowana większość. To może być efektem tego, że Bing jest domyślną wyszukiwarką na PC z Windowsem i zapewne stąd mocna pozycja laptopów i desktopów w tych konkretnych statystykach. Jednak nawet i w tak szczególnym przypadku, Bing to przede wszystkim aplikacja mobilna.



Rewolucja smartfonowa sprawiła, że statystyczny użytkownik znacznie rzadziej wchodzi w interakcję z Internetem za pomocą PC. A tymczasem Bing AI, czyli wykorzystująca interfejs konwersacyjny rewolucyjna wyszukiwarka Microsoftu, do tej pory działała wyłącznie na dużych ekranach. A przecież wszechmądry czatbot były znacznie użyteczniejszy, gdyby był zawsze pod ręką. No, to właśnie użyteczniejszym się staje.