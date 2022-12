Polacy chcą budować mosty ze zużytych turbin wiatrowych. Mają już plan

Recykling zużytych turbin jest problematyczny. Naukowcy na całym świecie szukają sposobu na to, aby nie marnować materiału, którego niestety nie brakuje. Dr inż. Mateusz Rajchel z Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej ma bardzo ciekawy pomysł na to, by turbiny tworzyły nowe konstrukcje.