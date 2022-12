Wejdź na wyższy poziom biznesu dzięki rozwiązaniu IBM FlashSystem

Grzegorz Porycki: Jak mawia mój kolega architekt: "to zależy". Oczywiście rozwiązania chmurowe są dostępne praktycznie od ręki i taka była geneza zasobów udostępnianych w chmurze. Ale tam, gdzie potrzebne są rozwiązania z bardzo krótkim czasem odpowiedzi, z bardzo ostrymi wymaganiami SLA w przypadku awarii, gdzie regulacje prawne nie pozwalają na wyniesienie zasobów do chmury - tam macierze pracujące w lokalnej infrastrukturze są niezastąpione. Oczywiście możliwe i praktykowane są rozwiązania hybrydowe łączące świat "chmury" z zasobami lokalnymi.



SW: Wiem, że to rozwiązanie pozwoli zarządzać infrastrukturą IT firmy w sposób najbardziej zbliżony do chmury. Brzmi to nieźle, ale co to znaczy w praktyce?