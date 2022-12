Windows 8 nie miał sobie równych. Za miesiąc umrze

To nie oznacza, że po tej dacie system ten nie będzie działał. Można go bez przeszkód używać dalej do pracy offline, do gier wideo czy do innych czynności, w których użytkownik nie operuje na wrażliwych danych. Jednak z uwagi na brak obsługi serwisowej, należy z góry założyć, że komputer z Windowsem 8 lub 8.1 podłączony do Internetu po 10 stycznia jest prawdopodobnie pod kontrolą cyberprzestępców.