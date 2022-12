Telewizje komercyjne chcą jednak pozwać Polskę za faworyzowanie TVP

Jak donosi branżowy "Presserwis", telewizje komercyjne w Polsce nie zamierzają się wycofać i nadal chcą wystąpić o rekompensatę od Skarbu Państwa za straty spowodowane pozostawieniem w starym standardzie naziemnym tylko kanałów TVP. Czekają jednak do momentu, aż TVP przejdzie na nowy system, a to najwcześniej nastąpi wraz z końcem 2023 roku. Według szacunków sam Polsat na zmianie standardu mógł stracić ok. 100 mln zł przychodów z reklam, a mniejsi gracze jak Telewizja Puls dziesiątki tysięcy.