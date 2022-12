Najtrudniejszy dzień misji Artemis I. Czy statek Orion przetrwa?

Powracający z Księżyca statek Orion będzie miał sporo roboty do wykonania, aby dotrzeć do powierzchni Ziemi w całości. Już dawno żaden statek kosmiczny wracający na Ziemię nie mierzył się z takim wyzwaniem i nie wracał z tak wysoką prędkością. Co ważne, statek Orion przed wejściem w atmosferę najpierw od niej się odbije jak otoczak od powierzchni wody, a dopiero potem podejmie próbę przetrwania oporu naszej atmosfery. Prawidłowa procedura pokazana jest na animacji poniżej.