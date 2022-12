Jaka konsola do gier na prezent pod choinkę? Z tym poradnikiem nie popełnisz błędu

Jeśli od ceny ważniejsza jest jakość, zestawienie ulega dużemu przetasowaniu. Od lat to Sony jest uznawane za wydawcę najlepszych gier. Zwłaszcza tytułów dla jednego gracza. Takie serie jak God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon, Uncharted czy The Last of Us nie mają sobie równych. Dlatego decydując się na PS5, zyskujemy dostęp do najlepszych tytułów na rynku. Absolutnej śmietanki. Do tego dzięki wstecznej kompatybilności na PlayStation 5 możemy również ograć najlepsze produkcje z PS4.